В США раскрыли самую большую слабость Байдена

19FortyFive: ментальное состояние президента США Байдена является его большой слабостью

У президента США Джо Байдена есть одна большая слабость, связанная с его политической деятельностью. Об этом заявил старший редактор Харрисон Касс в своей статье для издания 19FortyFive.

Отмечается, что слабостью американского лидера является его ментальное состояние, из-за которого публичные выступления главы Белого дома нередко терпят фиаско.

Журналист, ссылаясь на мнение профессионального оратора Рика Позняка, подчеркнул, что Байден «слишком часто бормочет, использует "дедушкины выражения", слишком часто произносит чепуху».

По словам автора материала, избиратели настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями американского лидера, что не хотят его участия в выборах президента в 2024 году.

Ранее американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил Байден в 2022 году. Первой из восьми ошибок президента США в 2022 году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев, что «быстро стало вирусным». Позже, в начале июля, во время посвященного правам женщин выступления глава государства зачитал технические инструкции с телесуфлера.

