Армия Израиля ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане

Авиация Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый удар по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в приграничных районах Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба, пишет ТАСС.

Как уточнили военные, израильская авиация в течение дня, 17 ноября, наносила удары в ответ на обстрел «Хезболлы». «Истребители и вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям в Ливане», — отметили они. Целями ЦАХАЛ стали оперативные командные центры и военные посты, использовавшиеся сторонниками шиитской организации.

Ранее члены боевого крыла военизированной ливанской группировки «Хезболла» выпустили управляемые противотанковые ракеты по позициям израильской армии в Ливане. Под огонь попали посты и механизированные патрули израильтян в ливанских районах Эль-Байяд, Эль-Мердж и Эль-Асси, а также около поселений Метула, Мисгав-Ам, Йифтах.