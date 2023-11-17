Известный музыкант назвал неожиданную особенность москвичей

Рок-музыкант Шумилов: москвичи благодарят водителей, пропускающих их на «зебре»

Известный музыкант, участник советской и российской рок-группы «Вежливый отказ» Дмитрий Шумилов заявил, что москвичи отличаются от жителей других городов тем, что дают необычный ответ на популярную фразу «жадина-говядина» и благодарят, когда водители пропускают их на «зебре». Неожиданные особенности жителей столицы он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

Шумилов считает, что лишь москвичи в ответ на «жадина-говядина» говорят «турецкий барабан». Помимо этого, музыкант отметил взаимную вежливость жителей столицы друг к другу. «Москвичи благодарят водителей, когда те пропускают их на пешеходном переходе», — высказал свое мнение он.

Музыкант сообщил, что в данный момент он проживает на пересечении Садового кольца и Яузы. «Во дворе нашего дома есть отделение полиции, православный храм и кабак. Полный, так сказать, набор русского человека. Чего еще желать?» — с иронией спросил Шумилов.

В октябре актриса Дарья Савельева похвалила жителей Москвы за безразличие к окружающим. Она также указала на то, что в российской столице более четкая транспортная система по сравнению с другими крупными мегаполисами по всему миру.