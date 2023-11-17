МЧС раскрыло число собравшихся выехать из Газы россиян

МЧС РФ: 887 россиян подали заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах»

Заявки для выхода из сектора Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» подали почти 900 россиян. Такое число в беседе с журналистами озвучил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко, передает ТАСС.

«На сегодняшний день 887 заявлено на выход», — сказал Охотенко.

Ранее сообщалось об эвакуации из Газы третьей группы россиян, которые 14 ноября пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом. Всего через границу с анклавом прошли 40 граждан Российской Федерации.

Первые две группы эвакуированных россиян в количестве 70 и 98 человек были доставлены в Москву, среди них есть беременные женщины и дети. Часть из них остается в пункте временного размещения в Московской области, их обеспечили всем необходимым для комфортного пребывания.