Путин заявил об отсутствии необходимости закрывать «окно в Европу»

Путин: Россия не собирается закрывать «окно в Европу»

Россия не собирается закрывать «окно в Европу» и рвать отношения с кем-либо. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, выступая на на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, его слова приводит ТАСС.

«Когда дует — можно и прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете», — пошутил глава государства, напомнив о росте российской экономики.

Путин подчеркнул, что у России нет конфликта с европейскими странами, но есть «сложные времена» с европейскими элитами.