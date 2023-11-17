Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 17 ноября 2023Россия

Путин заявил об отсутствии необходимости закрывать «окно в Европу»

Путин: Россия не собирается закрывать «окно в Европу»

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Россия не собирается закрывать «окно в Европу» и рвать отношения с кем-либо. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, выступая на на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, его слова приводит ТАСС.

«Когда дует — можно и прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете», — пошутил глава государства, напомнив о росте российской экономики.

Путин подчеркнул, что у России нет конфликта с европейскими странами, но есть «сложные времена» с европейскими элитами.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Родикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продолжают наступление в районе Авдеевки. Что об этом говорят на Украине и в НАТО?

      В ООН заявили об отсутствии должного расследования Киевом инцидентов против УПЦ

      Путин одним словом ответил на предложение исключить Россию из ООН

      Боксер Усик рассказал о знакомстве с Роналду

      Зеленский допустил отступление ВСУ без поддержки Запада. Почему партнеры Украины стали меньше ей помогать?

      Путин высказался об ЛГБТ

      45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без косметики

      Члены книжного клуба 28 лет читали один роман и не поняли его смысла

      Иностранного студента оставили в СИЗО за приставания к россиянкам

      Стало известно о взрыве в Кривом Роге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости