Россиянин остался недоволен алкоголем и бросил бомбу в работницу бара

В Воронеже недовольный качеством алкоголя мужчина бросил бомбу в работницу бара

В Воронеже полицейские задержали мужчину, который бросил в работницу бара бомбу из-за плохого качества алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД России по Воронежской области.

По данным источника, все произошло в одном из заведений на Московском проспекте. Злоумышленник зашел внутрь, бросил в сторону продавца техническое устройство, которое сдетонировало, и скрылся с места происшествия. В результате его действий работница бара получила незначительные телесные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность злоумышленника и доставить его в отделение полиции. Во время разговора он пояснил, что решился на такой поступок, так как, по его мнению, в заведении продавали некачественное спиртное. Сейчас по данному факту проводится проверка, а изъятые с места преступления осколки устройства направлены на экспертизу.