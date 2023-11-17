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20:23, 17 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин пытался выдать марихуану за утеплитель для крыши и попался

Выдававшему марихуану за утеплитель для крыши красноярцу грозит 10 лет колонии

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Тесь Красноярского края, подозреваемого в хранении марихуаны в особо крупном размере. Мужчина выдавал ее за утеплитель для крыши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотических средств») УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает десять лет лишения свободы.

По данным ведомства, местные полицейские обнаружили вещества растительного происхождения с характерным запахом конопли в ходе осмотра дворовых построек 53-летнего жителя. При этом подозреваемый уверял сотрудников, что в мешках находится утеплитель. Позже экспертиза показала, что задержанный хранил на крыше гаража и сарая 48 килограммов марихуаны, а сам он заявил, что все это ему было нужно для личного пользования.

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