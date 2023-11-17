Российские самолеты вынудили НАТО поднять в воздух свои истребители

Норвежские истребители F-35 поднялись в воздух из-за приближения самолетов РФ

Норвежские истребители F-35 поднялись в воздух из-за приближения российских самолетов, заявило воздушное командование НАТО в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

По утверждению ведомства, 16 ноября истребители вылетели с авиабазы Эвенес в Норвегии, заметив приближение российских самолетов к воздушному пространству страны. Командование сообщает, что были замечены два бомбардировщика Ту-160, два истребителя МиГ-31 и два Ил-78.

После сближения с F-35 они, по словам командования, вернулись в российское воздушное пространство.

В конце октября российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Военно-воздушных сил Норвегии Р-8А «Посейдон» над акваторией Баренцева моря.