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14:56, 17 ноября 2023Мир

Российские самолеты вынудили НАТО поднять в воздух свои истребители

Норвежские истребители F-35 поднялись в воздух из-за приближения самолетов РФ

Фото: NTB Scanpix / Ned Alley / Reuters

Норвежские истребители F-35 поднялись в воздух из-за приближения российских самолетов, заявило воздушное командование НАТО в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

По утверждению ведомства, 16 ноября истребители вылетели с авиабазы Эвенес в Норвегии, заметив приближение российских самолетов к воздушному пространству страны. Командование сообщает, что были замечены два бомбардировщика Ту-160, два истребителя МиГ-31 и два Ил-78.

После сближения с F-35 они, по словам командования, вернулись в российское воздушное пространство.

В конце октября российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Военно-воздушных сил Норвегии Р-8А «Посейдон» над акваторией Баренцева моря.

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      Антон Похиляк
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