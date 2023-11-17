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15:51, 17 ноября 2023Бывший СССР

Университет удалил сообщение об увольнении попавшей в языковой скандал Фарион

Львовский университет удалил сообщение об увольнении экс-депутата Рады Фарион

Фото: Unsplash

Украинский национальный университет «Львовская политехника» удалил сообщение об увольнении экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион, попавшей в языковой скандал. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщение о расторжении трудовых отношений с доктором филологических наук пропало из официальных аккаунтов учреждения в социальных сетях. Фотографии приказа об увольнении также были убраны из сообщения министра образования республики Оксена Лисового.

Сотрудничество между сторонами должно было закончиться в день удаления публикаций — 16 ноября. В то же время, на сайте образовательного учреждения сохранилось сообщение об увольнении экс-депутата.

В своем Telegram-канале Фарион заявила, что это она «удалила Политехнику, руководство которой порочит историческую память выдающихся украинцев, которые здесь учились: от Бандеры и Шухевича до Петра Франко и Степана Чарнецкого и других».

Об увольнении профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук стало известно 15 ноября. Перед этим с требованием о ее увольнении выступили студенты университета, возмущенные заявлениями Фарион о том, что русскоязычные военнослужащие являются врагами Украины.

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      Александр Курбатов
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