В России стартовала экспедиция по арктическому бездорожью

В Мурманской области стартовала экспедиция по бездорожью Арктики

В Мурманской области стартовала экспедиция, участники которой пройдут маршрут на спецтехнике по арктическому бездорожью. Об этом сообщает издание «Мурманский вестник».

Участники начавшейся в Кандалакше экспедиции пройдут до поселка Октябрьский, расстояние до которого по прямой составляет около 90 километров. Расстояние между населенными пунктами участники преодолеют на двух снегоболотоходах-амфибиях «Архант», которые были разработаны для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

По ходу движения участники посетят заброшенный аэродром и доберутся до спасательной станции МЧС России в глубине Хибинского горного массива. Руководитель экспедиции Андрей Нагибин признался, что считает предстоящий отрезок самыми непроходимыми местами на юге Кольского полуострова.

Стартовавшая в Кандалакше экспедиция является частью масштабного проекта «Чистая Арктика — Восток-77», который завершится в августе 2024 года. Одной из целей нынешнего этапа является испытание техники в суровых климатических условиях.