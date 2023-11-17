69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:52, 17 ноября 202369-я параллель

В России стартовала экспедиция по арктическому бездорожью

В Мурманской области стартовала экспедиция по бездорожью Арктики

Фото: Unsplash

В Мурманской области стартовала экспедиция, участники которой пройдут маршрут на спецтехнике по арктическому бездорожью. Об этом сообщает издание «Мурманский вестник».

Участники начавшейся в Кандалакше экспедиции пройдут до поселка Октябрьский, расстояние до которого по прямой составляет около 90 километров. Расстояние между населенными пунктами участники преодолеют на двух снегоболотоходах-амфибиях «Архант», которые были разработаны для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

По ходу движения участники посетят заброшенный аэродром и доберутся до спасательной станции МЧС России в глубине Хибинского горного массива. Руководитель экспедиции Андрей Нагибин признался, что считает предстоящий отрезок самыми непроходимыми местами на юге Кольского полуострова.

Стартовавшая в Кандалакше экспедиция является частью масштабного проекта «Чистая Арктика — Восток-77», который завершится в августе 2024 года. Одной из целей нынешнего этапа является испытание техники в суровых климатических условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией

      Япония запустит новейшую ракету H3 в 2024 году

      На Украине признали попадание в плен нескольких тысяч бойцов ВСУ

      Покупателя замка Пугачевой уличили в многократном занижении цены

      Врач раскрыла россиянам способы правильно расчесывать волосы

      Директор Мариинского театра отреагировал на слухи о новой должности

      Начато расследование по факту обнаружения арестанта в СИЗО без признаков жизни

      Российские войска заняли выгодные позиции на одном из направлений

      Врач раскрыл способ защиты от деменции

      Нетаньяху рассказал об усилиях по сохранению жизней населения Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости