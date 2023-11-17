Губернатор Развожаев сообщил об объявлении в Севастополе воздушной тревоги

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Глава области опубликовал сообщение о воздушной тревоге в 10:45 (время совпадает с московским). Подробностей произошедшего не приводится. Жителей региона попросили закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в безопасных местах.

Последний раз Развожаев объявлял о воздушной тревоге в Севастополе 8 ноября. Тогда об ее отбое стало известно менее чем через 10 минут после ее объявления. Губернатор также пояснил, что дым в районе Севастопольской бухты является следствием использования военными табельных средств маскировки.

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