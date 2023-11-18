Армия Израиля опровергла требование об эвакуации больницы «Аш-Шифа» в Газе

Израильская армия опровергла требование об эвакуации больницы «Аш-Шифа» в Газе

Израильская армия опровергла требование об эвакуации больницы «Аш-Шифа» в Газе. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщается в ее официальном Telegram-канале.

«Сегодня утром Армия обороны Израиля удовлетворила просьбу директора больницы "Шифа" предоставить возможность жителям Газы, которые находились в больнице и хотели бы эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — говорится в сообщении.

В израильской армии предложили содействовать любым запросам на медицинскую эвакуацию, подчеркнув, что приказа пациентам и персоналу покинуть территорию больницы не было.

Медицинские работники продолжают находиться в больнице для оказания помощи пациентам, которые не смогут эвакуироваться, отметили израильские военные.

Ранее 18 ноября телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники сообщил, что представители армии Израиля дали один час на то, чтобы персонал больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, ее пациенты, а также находящиеся там беженцы эвакуировались из помещений медицинского учреждения.