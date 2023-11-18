Израиль дал находящимся в больнице «Аш-Шифа» в Газе час на эвакуацию

Al Jazeera: Израиль потребовал эвакуировать больницу «Аш-Шифа» в Газе за час

Представители армии Израиля дали один час на то, чтобы персонал больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, ее пациенты, а также находящиеся там беженцы эвакуировались из помещений медицинского учреждения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что, по данным телеканала Al Hadath, на которые ссылается ТАСС, израильские военные не позволяют никому покинуть здание больницы и прилегающие к нему строения. Любого, кто пытается эвакуироваться, тут же задерживают.

Отмечается, что среди заблокированных в «Аш-Шифе» нет боевиков, там находятся только раненые, пациенты больницы и беженцы, которым грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, пище и медикаментам.