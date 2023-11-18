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16:58, 18 ноября 2023Бывший СССР

В Баку опровергли сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

Минобороны Азербайджана опровергло обстрел позиций ВС Армении на границе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны об обстреле позиций Вооруженных сил (ВС) Армении на границе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщение Минобороны Армении о том, что 18 ноября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по позициям ВС Армении в направлении Девелинского района, в результате чего ранен военнослужащий, являются абсолютной ложью», — говорится в сообщении.

В заявлении Азербайджана отмечается, что Минобороны Армении «продолжает распространять не соответствующую действительности информацию с целью скрыть произвол в своей армии».

Ранее 18 ноября Минобороны Армении сообщило о ранении армянского военнослужащего на границе в результате выстрела с позиций Азербайджана. С целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование, заявили в министерстве.

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      Олег Давыдов
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