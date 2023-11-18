В Баку опровергли сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

Минобороны Азербайджана опровергло обстрел позиций ВС Армении на границе

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны об обстреле позиций Вооруженных сил (ВС) Армении на границе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщение Минобороны Армении о том, что 18 ноября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по позициям ВС Армении в направлении Девелинского района, в результате чего ранен военнослужащий, являются абсолютной ложью», — говорится в сообщении.

В заявлении Азербайджана отмечается, что Минобороны Армении «продолжает распространять не соответствующую действительности информацию с целью скрыть произвол в своей армии».

Ранее 18 ноября Минобороны Армении сообщило о ранении армянского военнослужащего на границе в результате выстрела с позиций Азербайджана. С целью выяснения всех обстоятельств случившегося проводится расследование, заявили в министерстве.