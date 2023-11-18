Колонна из 170 россиян направилась из сектора Газа в Каир

МЧС РФ: 170 пересекших КПП «Рафах» россиян и членов их семей выдвинулись в Каир

Колонна из 170 россиян и членов их семей, пересекших в пятницу, 17 ноября, КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом, выдвинулись в Каир. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Эвакуированных россиян ожидают сотрудники в оперативном штабе МЧС России в египетской столице.

17 ноября из Газы через КПП «Рафах» выехали еще около 200 россиян и членов их семей. Это самая большая группа российских граждан, эвакуированных с территории анклава. Всего из Газы на сегодняшний день удалось эвакуировать более 500 граждан России.

Ранее стало известно, что заявки для выхода из сектора Газы через КПП «Рафах» подали почти 900 россиян.

Первые две группы эвакуированных россиян в количестве 70 и 98 человек были доставлены в Москву, среди них есть беременные женщины и дети. Часть из них остается в пункте временного размещения в Московской области, их обеспечили всем необходимым для комфортного пребывания.