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16:21, 17 ноября 2023Мир

Из Газы выехали еще около 200 россиян и членов их семей

МЧС: из Газы выехали еще около 200 россиян и членов их семей

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Из Газы через КПП «Рафах» выехали еще около 200 россиян и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

«Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа», — заявили в министерстве.

Эвакуированных направят в Каир, где им окажут всю необходимую помощь, включая медицинскую и психологическую. Всего из Газы на сегодняшний день удалось эвакуировать более 500 граждан России.

Ранее стало известно, что заявки для выхода из сектора Газы через КПП «Рафах» подали почти 900 россиян.

Первые две группы эвакуированных россиян в количестве 70 и 98 человек были доставлены в Москву, среди них есть беременные женщины и дети. Часть из них остается в пункте временного размещения в Московской области, их обеспечили всем необходимым для комфортного пребывания.

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      Анжелика Бережная
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