Крупный пожар в российской гостинице попал на видео

МЧС: кровля гостиницы загорелась в районе 290 км трассы Пермь-Екатеринбург

В Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, загорелась кровля здания отеля в районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных километров. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

Сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия в российском регионе работают 25 специалистов и восемь единиц техники.

10 ноября мощный пожар вспыхнул в Ленинском городском округе Подмосковья. На снятых очевидцем кадрах видно, как в небо поднимается густой столб черного дыма. Пожар случился на складе компании «Газдевайс», занимающейся производством счетчиков газа.