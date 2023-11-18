Украинский экс-замминистра помечтал о 100 терактах в России каждую неделю

Экс-замминистра Украины Тука предложил устраивать в РФ по 100 терактов в неделю

Экс-замминистра Украины Георгий Тука заявил, что существует необходимость в проведении сотен диверсий и терактов на территории РФ. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Newsroom.

«В России нужно совершать пятьдесят или сто терактов в неделю», — заявил Тука. Также он добавил, что любая железнодорожная стрелка, мост, автозаправочная станция или электроподстанция на территории РФ может стать объектом для атаки.

Экс-министр считает проведение большого количества диверсий и терактов в России «правильным подходом». Также он убежден в том, что увеличение их количества «абсолютно реально».

Ранее были раскрыты новые детали подготовки теракта против российского военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Выяснилось, что организаторы преступления следили за Дарьей Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным Telegram-канала Mash на Мойке, кураторы с Украины попросили девушку установить на телефон программу родительского контроля.

