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11:33, 18 ноября 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли причину сокращения помощи ВСУ от Запада

Соскин: Зеленскому сообщили о сокращении помощи Запада из-за провалов ВСУ

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже сообщили о сокращении объемов западной помощи из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую причину ограничения финансирования назвал бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Денег Украине уже не будет. Видимо, Зеленскому и Ермаку про это сказали, что уже все. Вы наступать уже не можете, вы бесполезны», — отметил он.

Политолог предположил, что западные страны уже дали понять украинскому руководству о скором прекращении поддержки Киева, поскольку ВСУ не способны добиваться каких-либо успехов. В скором времени Украина потеряет важные для нее территории.

По мнению Соскина, единственным спасением для бывшей советской республики в таком положении может стать отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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      Игорь Дмитров
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