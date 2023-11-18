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23:39, 18 ноября 2023Бывший СССР

Обучающихся за рубежом украинских студентов лишат стипендий

Минобразования Украины: обучающихся за рубежом студентов лишат стипендий

Фото: Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обучающихся за рубежом украинских студентов лишат стипендий, сообщил замминистра образования страны Михаил Винницкий. Его слова передает Espreso.

Как можно понять из слов Винницкого, вопрос с отменой стипендий возник из-за того, что на ситуацию с образованием обратил внимание президент страны Владимир Зеленский.

За счет сэкономленных средств повысят стипендии тем, кто остался в стране, сообщил заместитель министра.

Также Винницкий рассказал, что рассматривается вопрос уменьшения количества вузов в стране, так как из-за демографической ситуации получать высшее образование будут все меньше и меньше людей.

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      Марина Совина
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