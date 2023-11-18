Обучающихся за рубежом украинских студентов лишат стипендий
Минобразования Украины: обучающихся за рубежом студентов лишат стипендий
Обучающихся за рубежом украинских студентов лишат стипендий, сообщил замминистра образования страны Михаил Винницкий. Его слова передает Espreso.
Как можно понять из слов Винницкого, вопрос с отменой стипендий возник из-за того, что на ситуацию с образованием обратил внимание президент страны Владимир Зеленский.
За счет сэкономленных средств повысят стипендии тем, кто остался в стране, сообщил заместитель министра.
Также Винницкий рассказал, что рассматривается вопрос уменьшения количества вузов в стране, так как из-за демографической ситуации получать высшее образование будут все меньше и меньше людей.