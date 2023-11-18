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13:39, 18 ноября 2023Силовые структуры

Против пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве возбудили дело

Против пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве возбудили уголовное дело

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Против мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, возбуили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, пишет РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), — сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 ноября 49-летний мужчина, находясь на территории Поклонной горы в Москве, пытался потушить Вечный огонь и разбросал венки, возложенные в память о солдатах, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, злоумышленник вылил на Вечный огонь жидкость из пластиковой бутылки. Как сообщала прокуратура, фигурант задержан. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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      Анастасия Яланская
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