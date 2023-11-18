В США спрогнозировали судьбу поставляемых ВСУ истребителей F-16

Офицер ВС США Дэвис: российская система ПВО собьет все поставляемые ВСУ F-16

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) собьет все американские истребители F-16, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такой прогноз дал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«У России действительно очень надежная система ПВО, она многоуровневая, очень эффективная и современная по сравнению с украинской. Она также более развитая по сравнению с нашей», — заявил Дэвис.

По его словам, на Западе и в НАТО давно опасаются, что в случае прямого столкновения России и Североатлантического альянса российские ПВО и истребители Су-35 будут представлять огромную угрозу для F-16. Дэвис отметил, что американские F-16 достаточно старые, а обучение украинских пилотов займет много времени. По убеждению военного, поставка истребителей ВСУ никак не изменит ситуацию на поле боя.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия разработала новую тактику уничтожения украинских самолетов, задействовав зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По его словам, она позволит сбивать не только Су-27 и МиГ-29, но и F-16.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что российские системы ПВО смогут сбить все запланированные к поставке Киеву F-16 примерно за 20 дней.

В конце лета Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Тогда же глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявлял, что Киев сможет использовать истребители только на своей территории.