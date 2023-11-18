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14:37, 18 ноября 2023Мир

В США спрогнозировали судьбу поставляемых ВСУ истребителей F-16

Офицер ВС США Дэвис: российская система ПВО собьет все поставляемые ВСУ F-16
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) собьет все американские истребители F-16, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такой прогноз дал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«У России действительно очень надежная система ПВО, она многоуровневая, очень эффективная и современная по сравнению с украинской. Она также более развитая по сравнению с нашей», — заявил Дэвис.

По его словам, на Западе и в НАТО давно опасаются, что в случае прямого столкновения России и Североатлантического альянса российские ПВО и истребители Су-35 будут представлять огромную угрозу для F-16. Дэвис отметил, что американские F-16 достаточно старые, а обучение украинских пилотов займет много времени. По убеждению военного, поставка истребителей ВСУ никак не изменит ситуацию на поле боя.

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Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия разработала новую тактику уничтожения украинских самолетов, задействовав зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По его словам, она позволит сбивать не только Су-27 и МиГ-29, но и F-16.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что российские системы ПВО смогут сбить все запланированные к поставке Киеву F-16 примерно за 20 дней.

В конце лета Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Тогда же глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявлял, что Киев сможет использовать истребители только на своей территории.

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      Варвара Родикова
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