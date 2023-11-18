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08:10, 18 ноября 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о работе мобильных бригад на пикапах под Купянском

Боец ВС РФ Кот: мобильные бригады ЗВО на пикапах работают на купянском участке

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мобильные бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) на пикапах активно работают на купянском направлении, об этом рассказал боец Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Кот, передает РИА Новости.

Он пояснил, что легкие автомобили с повышенной проходимостью, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, используются при атаке точек скопления живой силы противника, чтобы не показывать ему большие бронемашины. Военные могут подъехать на близкое расстояние, выстрелить боекомплект и быстро уйти.

Кот указал, что работа ведется на расстоянии до нескольких километров от противника, в зависимости от рельефа местности и задач. Цели, по его словам, могут быть разные, это личный состав Вооруженных сил Украины, беспилотники высокой грузоподъемности «Баба Яга» и другие. Присутствуют и ночные выезды.

«Тут все зависит от обстановки, работа, сами понимаете, тяжелая, бывают ночные выезды, бывают дневные, всегда по-разному, в зависимости от того, какой приказ приходит», — заключил военнослужащий.

Ранее украинские военные признали, что российская армия продолжает успешно наступать на купянском направлении. Об этом сообщала газета The Washington Post.

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      Марина Совина
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