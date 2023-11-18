Симоньян призвала российских патриотов не вестись на провокации

Симоньян призвала патриотов России не поддаваться на провокации, как в Дагестане

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ призвала патриотов России не поддаваться на провокации, как это произошло в Дагестане.

«Нам надо быть очень внимательными. И я хочу в очередной раз предостеречь нашу аудиторию патриотически настроенных людей, по-настоящему любящих Россию, родину нашу, не вестись, что называется, на эти все провокации», — заявила журналист.

Симоньян добавила, что провокаторы в Дагестане пытались сыграть на чувствах, чтобы натравить одну этническую группу на другую. Она напомнила, что подобным занимаются специально обученные люди, которые рассчитывают на то, чтобы сами россияне поучаствовали в развале своей страны.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы прошли 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. После случившегося полиция задержала 201 человека, из которых на 155 были составлены административные материалы.

Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.

