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20:42, 18 ноября 2023Россия

Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Спецборт МЧС с 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Кадр: МЧС России

Спецборт МЧС с россиянами, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили в Telegram-канале российского министерства.

На борту самолета 120 граждан России и членов их семей. В полете их будут сопровождать медики и психологи.

Ранее 18 ноября в оперативный штаб МЧС двумя колоннами автобусов доставили более 200 человек, которые накануне пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом и сектором Газа.

До этого сообщалось, что заявки для выхода из сектора Газа через КПП «Рафах» подали почти 900 граждан России. Первые две группы эвакуированных в количестве 70 и 98 человек были доставлены в Москву, среди них есть беременные женщины и дети. Часть из них остается в пункте временного размещения в Московской области, их обеспечили всем необходимым для комфортного пребывания.

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      Варвара Родикова
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