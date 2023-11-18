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21:09, 18 ноября 2023Мир

Стали известны детали следующего этапа операции ЦАХАЛ в Газе

NYT: Израиль в течение нескольких недель будет зачищать север Газы

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

ЦАХАЛ намерен в течение нескольких недель зачищать север сектора Газа, а уже затем перейти к активным действиям на юге анклава. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times (NYT).

Американская сторона советует израильским союзникам более взвешенно подходить к планированию военных операций, чтобы уменьшить число жертв среди мирного населения.

Также среди американских чиновников все больше сомнений в эффективности деятельности израильских армии и спецслужб, так как почти нет никакого прогресса в освобождении нескольких сотен заложников.

При этом никто не сомневается в необходимости зачистки юга сектора Газы — именно там сейчас находятся лидеры ХАМАС.

Ранее 18 ноября в ЦАХАЛ объявили о расширении военных действий в Газе.

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      Марина Совина
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