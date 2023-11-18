Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Умер актер Александринского театра Иосиф Кошелевич

Актер Иосиф Кошелевич, сыгравший в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Об этом говорится на сайте Александринского театра.

В театре уточнили, что артист скончался в пятницу, 17 ноября. Ему было 74 года. «Служению Александринской сцене он посвятил без малого 35 лет своей творческой биографии», — говорится в материале.

В 1989 году Кошелевич был принят в труппу Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина. До этого он 16 лет работал в Азербайджане на цене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Последней работой актера на телевидении стал сериал «Русские». До этого он сыграл в сериале «Невский. Охота на Архитектора», а также исполнил главную роль в короткометражном фильме «Нахлебники».