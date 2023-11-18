В Польше заявили о тяжелом положении Украины

Польский генерал Пацек: Украина оказалась в тяжелом положении

Украина оказалась в тяжелом положении из-за текущей ситуации, сложившейся на фронте, и трудностей с получением помощи со стороны союзников. Об этом заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек, сообщает радио TOK FM.

Ситуация на фронте ухудшилась для Украины из-за смены фокуса союзников на помощь Израилю, считает польский военный. «Помощь в виде вооружений, которые должны были быть переданы Украине, попадает в Израиль», — констатировал он.

Генерал также отметил, что погодные условия становятся все менее подходящими для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, Москве не нужно предпринимать радикальных шагов, поскольку в конфликте на Украине время играет на стороне России.

«С российской стороны никто не торопится. Русские захотят его разрешить или зимой, или в следующем году», — полагает генерал Пацек.

Ранее причину ограничения финансирования Киева западными странами назвал бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин. По его словам, Владимиру Зеленскому сообщили о сокращении объемов западной помощи из-за провалов ВСУ. Политолог предположил, что западные страны дали понять ему о скором прекращении поддержки, поскольку ВСУ не способны добиваться каких-либо успехов. В скором времени Украина потеряет важные для нее территории, уверен Соскин.