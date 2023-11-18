Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 18 ноября 2023Мир

В Польше заявили о тяжелом положении Украины

Польский генерал Пацек: Украина оказалась в тяжелом положении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина оказалась в тяжелом положении из-за текущей ситуации, сложившейся на фронте, и трудностей с получением помощи со стороны союзников. Об этом заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек, сообщает радио TOK FM.

Ситуация на фронте ухудшилась для Украины из-за смены фокуса союзников на помощь Израилю, считает польский военный. «Помощь в виде вооружений, которые должны были быть переданы Украине, попадает в Израиль», — констатировал он.

Генерал также отметил, что погодные условия становятся все менее подходящими для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, Москве не нужно предпринимать радикальных шагов, поскольку в конфликте на Украине время играет на стороне России.

«С российской стороны никто не торопится. Русские захотят его разрешить или зимой, или в следующем году», — полагает генерал Пацек.

Ранее причину ограничения финансирования Киева западными странами назвал бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин. По его словам, Владимиру Зеленскому сообщили о сокращении объемов западной помощи из-за провалов ВСУ. Политолог предположил, что западные страны дали понять ему о скором прекращении поддержки, поскольку ВСУ не способны добиваться каких-либо успехов. В скором времени Украина потеряет важные для нее территории, уверен Соскин.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Действующий украинский летчик прилетел в Россию

      В оргкомитете Игр дружбы ответили WADA

      В Крыму под горой Ай-Петри пробурили 7-километровый гидротоннель

      Украинский генерал заявил об угрозе коррупции ВСУ

      В Баку опровергли сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

      В Польше заявили о тяжелом положении Украины

      Доктор Гинзбург назвал приводящие к тромбозам продукты

      Ракета Starship взорвалась в воздухе вскоре после старта

      Starship совершил второй испытательный пуск

      Эрдоган вновь пообещал добиться наказания руководства Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости