В России заявили о служении Европы хозяину и ее отказе от твердости

Полянский: Европа проявляет твердость, когда служит интересам хозяина

Европа проявляет твердость только в тех случаях, когда служит интересам хозяина. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X (бывший Twitter).

«Стоит отметить, что Европа уже давно отказалась от "твердости и силы". Сейчас она проявляется твердость только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина», — сказано в публикации.

Он согласился с заявлением экс-посла Франции в Израиле и США Арно Бертраном, который возмутился, что Европа не высказывается громко о ситуации на Ближнем Востоке. Бывший дипломат отметил серьезность происходящего в регионе. По его мнению, страны Европы должны реагировать с большей твердостью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зависимость Европы от США не даст ей защитить собственные интересы. В этом заключается сегодняшняя трагедия европейских государств, подчеркнул российский лидер. Он также добавил, что элиты в Европе утратили чувство национального самосознания.