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09:24, 18 ноября 2023Мир

В России заявили о служении Европы хозяину и ее отказе от твердости

Полянский: Европа проявляет твердость, когда служит интересам хозяина

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европа проявляет твердость только в тех случаях, когда служит интересам хозяина. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X (бывший Twitter).

«Стоит отметить, что Европа уже давно отказалась от "твердости и силы". Сейчас она проявляется твердость только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина», — сказано в публикации.

Он согласился с заявлением экс-посла Франции в Израиле и США Арно Бертраном, который возмутился, что Европа не высказывается громко о ситуации на Ближнем Востоке. Бывший дипломат отметил серьезность происходящего в регионе. По его мнению, страны Европы должны реагировать с большей твердостью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зависимость Европы от США не даст ей защитить собственные интересы. В этом заключается сегодняшняя трагедия европейских государств, подчеркнул российский лидер. Он также добавил, что элиты в Европе утратили чувство национального самосознания.

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      Кристина Есикова
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