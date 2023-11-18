Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 18 ноября 2023Мир

В Венгрии сравнили действия ЕС на Украине с игрой Fortnite

Сийярто: в ЕС относятся к конфликту на Украине как к компьютерной игре Fortnite

Фото: Mary Altaffer / Pool / Reuters

Большинство глав стран-членов Евросоюза (ЕС) относятся к конфликту на Украине как к компьютерной игре Fortnite. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, многие европейские лидеры охвачены «военным психозом» и практически потеряли рассудок. Политик отметил, что они считают возможным добиться мира на Украине с помощью поставок оружия.

Венгрия, в свою очередь, не согласна с таким подходом, считая, что для спасения людей необходимо завершить боевые действия и сесть за стол переговоров, добавил Сийярто. «Нам ясно, что нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь затянут войну», — подчеркнул он.

Ранее венгерский министр заявил о готовности Будапешта принять у себя переговоры России и Украины. Он рассказал, что после начала спецоперации он связался с обеими сторонами конфликта и предложил им Венгрию в качестве «непредвзятого, беспристрастного, безопасного» места для переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Летчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию. Что о нем известно?

      Драка мужчин в столичном дворе попала на видео

      Криминалист рассказал про задержание киллера Саши Солдата в 1999 году

      ЕС уличили в тайном финансировании России

      В Венгрии сравнили действия ЕС на Украине с игрой Fortnite

      В Киеве рассказали о непонимании Западом дальнейших шагов по Украине

      Власти Газы сообщили о гибели пяти тысяч детей от ударов ЦАХАЛ

      Стали известны детали следующего этапа операции ЦАХАЛ в Газе

      В США рассказали о признании Залужным просчета касательно России

      ХАМАС заявило о потере связи с отвечающими за защиту заложников группами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости