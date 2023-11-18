В Венгрии сравнили действия ЕС на Украине с игрой Fortnite

Сийярто: в ЕС относятся к конфликту на Украине как к компьютерной игре Fortnite

Большинство глав стран-членов Евросоюза (ЕС) относятся к конфликту на Украине как к компьютерной игре Fortnite. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, многие европейские лидеры охвачены «военным психозом» и практически потеряли рассудок. Политик отметил, что они считают возможным добиться мира на Украине с помощью поставок оружия.

Венгрия, в свою очередь, не согласна с таким подходом, считая, что для спасения людей необходимо завершить боевые действия и сесть за стол переговоров, добавил Сийярто. «Нам ясно, что нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь затянут войну», — подчеркнул он.

Ранее венгерский министр заявил о готовности Будапешта принять у себя переговоры России и Украины. Он рассказал, что после начала спецоперации он связался с обеими сторонами конфликта и предложил им Венгрию в качестве «непредвзятого, беспристрастного, безопасного» места для переговоров.

