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13:24, 19 ноября 2023Мир

Армия Израиля рассказала о найденных складах с боеприпасами и ракетами ХАМАС

ЦАХАЛ обнаружил на военной базе ХАМАС ракетные установки и боеприпасы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала об обнаруженных складах движения ХАМАС с боеприпасами и ракетными установками. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, арсенал группировки был обнаружен в ходе операции на военной базе ХАМАС. Ее провели израильские военные.

19 ноября сообщалось, что Армия обороны Израиля приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Ранее, 27 октября, Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.

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      Владимир Седов
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