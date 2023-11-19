Армия Израиля рассказала о найденных складах с боеприпасами и ракетами ХАМАС

ЦАХАЛ обнаружил на военной базе ХАМАС ракетные установки и боеприпасы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала об обнаруженных складах движения ХАМАС с боеприпасами и ракетными установками. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, арсенал группировки был обнаружен в ходе операции на военной базе ХАМАС. Ее провели израильские военные.

19 ноября сообщалось, что Армия обороны Израиля приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Ранее, 27 октября, Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.