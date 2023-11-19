Россиянин описал необычную привычку жителей Индии фразой «не для слабонервных»

Российский тревел-блогер побывал в Индии и рассказал о нескольких необычных привычках местных жителей. Соответствующая публикация появилась в его личном блоге на платформе «Дзен».

«Потрясающая вещь не для слабонервных, что отрыжка в Индии разрешена. Нельзя держать в себе все, что хочет выйти. Несдержанный звук отрыжки — не что иное, как обычная часть повседневной жизни, что может удивить неподготовленных туристов», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Автор публикации также отметил, что в этой стране считается неуместным, когда женщины носят одежду с декольте или открытыми ногами в то время, как показывать голый живот или спину там вполне приемлемо.

Еще одна индийская особенность, которая удивила путешественника, — необходимость разуваться во многих общественных местах, включая больницы и храмы.

«Все посетители оставляют тапки на входе и затем босиком идут внутрь. Но, оставив обувь на стойке, приходится молиться, чтобы она не потерялась», — написал блогер.

Кроме того, россиянина поразило правило, согласно которому в транспорте нельзя никому уступать место, несмотря на возраст и состояние пассажира. «Даже если бабуля вся скрючилась от старости и подбородком упирается в землю — она так и будет стоять, если сама не сядет на пол», — рассказал автор отзыва.

Ранее другая российская блогерша побывала в Индии и описала поездку фразой «от восторга до отравления один шаг». Она предупредила, что местная уличная еда может быть опасной для здоровья туристов.