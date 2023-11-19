Умерла известная советская актриса. Она была звездой «А зори здесь тихие» и «Горе от ума»

Актриса Татьяна Стрельцова умерла на 71-м году жизни после длительной болезни

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова, сыгравшая в спектакле «А зори здесь тихие», умерла на 71-м году жизни. О кончине актрисы сообщили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова.

Жизнь актрисы оборвалась 17 ноября. Она ушла из жизни после продолжительной болезни. Какие-либо подробности не раскрываются. За свою карьеру артистка исполнила роли в таких театральных постановках, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов».

Артистка внесла неоценимый вклад в театральное искусство

Свои соболезнования семье и близким артистки выразил президент Киргизии Садыр Жапаров. В некрологе, посвященном Стрельцовой, особое внимание уделяется вкладу артистки в театральное искусство страны. Артистку называют эталоном женственности и «образцом служения сцене для своих коллег по театру».

Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим. Такой мастер своего дела, как он, – гордость нашей страны и гарант сохранения лучших традиций актерского мастерства и передачи их будущим поколениям Из некролога пресс-служба президента Киргизии

Вся жизнь Стрельцовой прошла в театре

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР, окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. В 1983 году она была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР», в 1996 — «Народная артистка Киргизии».

Фото: Veit Hammer / Unsplash

Стрельцова начала свою театральную карьеру в Русском драматическом театре имени Крупской. Именно на этой сцене она воплотила в жизнь Инну из «Детей Ванюшина», Агафью в спектакле «Живи и помни» и Оскара в спектакле «Оскар и Розовая дама».

«Каждая роль актрисы — это сценическое открытие, четко выраженный характер или типаж, который всегда находит место в сердцах зрителей», — говорится в некрологе. В последние годы она была задействована в спектакле «Борис Годунов» и моноспектакле «Оскар и Розовая дама».