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08:47, 19 ноября 2023Культура

Названа причина смерти актрисы спектакля «А зори здесь тихие»

Названа причина смерти актрисы спектакля «А зори здесь тихие» Стрельцовой

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова, сыгравшая в спектакле «А зори здесь тихие», ушла из жизни после продолжительной болезни. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова.

Какие-либо подробности не раскрываются.

О кончине советской и киргизской актрисы Татьяны Стрельцовой сообщалось в ночь на 19 ноября. Артистка Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова исполнила роли в таких театральных постановках, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов».

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      Марина Совина
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