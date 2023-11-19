Названа причина смерти актрисы спектакля «А зори здесь тихие» Стрельцовой

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова, сыгравшая в спектакле «А зори здесь тихие», ушла из жизни после продолжительной болезни. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова.

Какие-либо подробности не раскрываются.

О кончине советской и киргизской актрисы Татьяны Стрельцовой сообщалось в ночь на 19 ноября. Артистка Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова исполнила роли в таких театральных постановках, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов».