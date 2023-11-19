Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:16, 19 ноября 2023Культура

Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие»

Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова, сыгравшая в фильме «А зори здесь тихие», умерла на 71-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство АКИpress со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова.

Жизнь актрисы оборвалась 17 ноября. Причины смерти Стрельцовой не уточняются.

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР, окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года и до последних дней актриса служила в Киргизском русском театре драмы.

«В последние годы особенно интересными ее работами были роли в спектакле "Борис Годунов" и моноспектакле "Оскар и Розовая дама", раскрывшие удивительный дар актрисы. Каждая роль актрисы — это сценическая находка, точно подмеченный характер или типаж, всегда находящие место в сердцах зрителей», — отметили в пресс-службе главы Киргизии.

В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР», в 1996 — «Народная артистка Киргизии».

Ранее сообщалось, что 3 ноября бразильская актриса Элизанжела ду Амарал Вергейру, сыгравшая Ноэмию в сериале «Клон», умерла в возрасте 68 лет.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

      Спецборт МЧС доставил в Москву 120 эвакуированных из Газы россиян

      Стало известно о ракетном обстреле базы США в Сирии

      Байден пригрозил атакующим Западный берег экстремистам визовыми ограничениями

      Врачи попросили Путина освободить Скочиленко

      В Венгрии заявили о разделяющих Украину и ЕС «световых годах»

      Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника рядом с Москвой

      Трамп оценил вид Байдена во время встречи с Си Цзиньпином

      Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

      Турция высказалась о возможном разрыве дипотношений с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости