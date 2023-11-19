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16:24, 19 ноября 2023Мир

В США назвали сюрпризом желание Германии продолжать помощь Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: желание ФРГ продолжать помощь Украине стало сюрпризом

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Желание Германии продолжать финансовую и военную помощь Украине стало сюрпризом. Об этом заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Единственная страна, которая заявила о готовности и дальше поддерживать, — ФРГ. И это своего рода сюрприз. Немецкая экономика сейчас не в лучшем состоянии, так что еще неизвестно, смогут ли они сдержать свое обещание», — сказал он.

При этом Джонсон подчеркнул, что в целом единый западный фронт, отправлявший Киеву помощь, начинает разваливаться.

Ранее экс-аналитик ЦРУ отметил, что российские военные наносят войскам Украины огромные потери. Он добавил, что Киев испытывает сложности с восполнением личного состава армии, так как еще больше теряет военных в боях, поэтому Украина начала призывать в армию непригодных, «а их количество тоже ограничено».

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      Семен Александров
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