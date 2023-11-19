В США потребовали расследовать деятельность SpaceX из-за политики Маска

Reuters: три конгрессмена США призвали расследовать деятельность SpaceX

Три конгрессмена США потребовали начать расследование в отношении компании SpaceX из-за политики ее главы Илона Маска. Подробностями делится агентство Reuters.

По данным источника, три депутата Палаты представителей конгресса от демократов призвали изучить деятельность компании Илона Маска после публикации Reuters, в которой сообщалось о многочисленных производственных травмах на объектах SpaceX.

Конгрессмен от Калифорнии Зои Лофгрен заявила, что выводы «вызывают глубокую обеспокоенность, и к ним следует относиться очень серьезно». Еще один представитель штата Марк Такано назвал «ужасные и частые нарушения» SpaceX неприемлемыми. Представитель Демократической партии из Нью-Джерси Дональд Норкросс счел данные исследования тревожными.

Ранее в ноябре агентство Reuters опубликовало исследование, согласно которому за последние девять лет сотрудники SpaceX получили более 600 травм на производстве, в числе которых были вывихи, переломы, ожоги. В восьми случаях дело кончилось ампутациями, а однажды пострадавший работник не выжил.

Причиной травматизма назвали стремление главы корпорации Илона Маска как можно быстрее совершить полет на Марс, из-за которого уставшие и недостаточно обученные подчиненные пренебрегают требованиями безопасности.

