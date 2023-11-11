Стало известно об ампутациях и вывихах у сотрудников SpaceX из-за политики Маска

Reuters: работники SpaceX получили свыше 600 травм из-за политики Маска по Марсу

Сотрудники компании SpaceX за последние девять лет получили более 600 травм на производстве из-за стремлений ее руководителя Илона Маска как можно быстрее совершить полет на Марс. Это выяснило агентство Reuters в результате расследования, в ходе которого журналисты побеседовали с 30 бывшими и нынешними работниками компании.

Полученные на производстве травмы были серьезными или приводили к получению сотрудниками инвалидности. Так, более 100 рабочих получили порезы или рваные раны, 29 человек во время работы поломали себе кости и заработали вывихи, в девяти случаях рабочие получили травмы головы, в том числе переломы черепа. Ампутировать конечности пришлось в восьми случаях, выяснили журналисты. Они также добавили, что у семи сотрудников на производстве пострадали глаза, еще пятеро получили ожоги.

По словам бывших и нынешних работников компании, причинами происшествий является хаос в SpaceX — уставшие и недостаточно квалифицированные работники пренебрегают требованиями безопасности, так как не должны нарушить обозначенные Маском сжатые сроки. В компании, как заявили собеседники агентства, придерживаются позиции, что сами рабочие ответственны за свою безопасность.

Сам Маск также пренебрежительно относится к технике безопасности, рассказали сотрудники компании. Четверо из них заявили, что иногда бизнесмен играл с новым огнеметом и отговаривал рабочих от ношения защитной желтой одежды. Помимо этого, Маск потребовал перекрасить промышленное оборудование в синий или черный цвет вместо положенного по безопасности желтого, так как бизнесмену не нравятся яркие цвета. Компания ко всему прочему не оцепляла объекты по испытанию двигателей и производству ракет.

Ранее стало известно, что SpaceX и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о выводе на орбиту четырех спутников, которые станут частью европейской навигационной системы Galileo.

