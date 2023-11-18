Новый запуск космического корабля Илона Маска закончился неудачей. Starship перестал выходить на связь

Второй тестовый запуск корабля Илона Маска Starship закончился неудачей

Запуск корабля многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, закончился неудачей. Трансляция нового запуска велась на сайте компании.

Связь с кораблем была потеряна спустя 10 минут полета. Первая ступень ракеты-носителя успешно отделилась, однако спустя несколько секунд взорвалась в воздухе. Момент взрыва первой ступени ракеты попал на видео. Затем на трансляции было объявлено, что связь со второй ступенью потеряна и мог быть запущен алгоритм самоуничтожения.

Это не первая неудачная попытка SpaceX

Компания Маска проводит второй испытательный пуск. Несмотря на неудачу, он все же оказался успешнее первой попытки: в этот раз ракета преодолела границу космоса и провела разделение ступеней. Сам Маск поздравил команду SpaceX с запуском космического корабля.

Первый пуск прошел 20 апреля. В 16:28 по московскому времени американская компания SpaceX с площадки Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в США запустила прототип многоразовой транспортной системы Starship. Спустя четыре минуты после пуска он взорвался, набрав высоту 38 километров.

Фото: Steve Nesius / Reuters

Нештатная ситуация возникла на третьей минуте интеграционных летных испытаний, когда прототип одноименного космического корабля (образец Ship 24) не смог отделиться от прототипа сверхтяжелого носителя Super Heavy.

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Маск мечтал отправить человечество на Марс

Многоразовый космический корабль Starship может полететь на Марс через три-четыре года, считает Маск. «Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса», — объяснил он. По словам бизнесмена, на Красной планете необходимо создать автономно действующую базу, что потребует отправки туда миллионов тонн грузов с оборудованием и ресурсами.

Однако SpaceX испытывает проблемы и с полетом на Луну. Проблемы с созданием многоразовой транспортной системы Starship, над которой работают в компании SpaceX, могут привести к задержке реализации лунной миссии Artemis 3, намеченной на конец 2025 года. Соответствующую обеспокоенность высказали в НАСА.

Фото: Joe Skipper / Reuters

По словам заместителя администратора американского космического агентства по разработке исследовательских систем Джима Фри, НАСА беспокоит количество испытательных пусков Starship, которые должна провести SpaceX.

Так, каждая миссия лунной версии Starship требует запуска не только самого посадочного модуля, но и нескольких кораблей-заправщиков. Кроме того, перед пилотируемым полетом лунной версии Starship должна быть совершена беспилотная посадка на естественный спутник Земли и проверка технологии орбитальной дозаправки.