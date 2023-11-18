Ракета Starship взорвалась в воздухе вскоре после старта

SpaceX: второй запуск сверхтяжелой ракеты Starship провалился на старте

Ракета Starship, взлетевшая с космодрома в Техасе, предположительно, взорвалась в воздухе вскоре после старта. Об этом сообщает SpaceX в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что связь с кораблем была потеряна спустя 10 минут полета.

Компания вела трансляцию запуска Starship на своей странице в X. Первая ступень ракеты успешно отделилась от нее, однако спустя несколько секунд взорвалась в воздухе. Затем на трансляции было объявлено, что связь со второй ступенью потеряна и мог быть запущен алгоритм самоуничтожения.

17 ноября сообщалось, что второй испытательный пуск многоразовой транспортной системы Starship перенесли на сутки по техническим причинам. «Нам необходимо заменить привод решетчатого стабилизатора, так что запуск перенесен на субботу (18 ноября)», — написал глава компании SpaceX Илон Маск.

Ранее стало известно, что Илон Маск потерял миллиарды долларов своего состояния из-за неудачи с запуском ракеты SpaceX. В апреле она взорвалась над Мексиканским заливом примерно через четыре минуты после старта.