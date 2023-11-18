Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:45, 18 ноября 2023Наука и техника

Ракета Starship взорвалась в воздухе вскоре после старта

SpaceX: второй запуск сверхтяжелой ракеты Starship провалился на старте

Фото: Joe Skipper / Reuters

Ракета Starship, взлетевшая с космодрома в Техасе, предположительно, взорвалась в воздухе вскоре после старта. Об этом сообщает SpaceX в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что связь с кораблем была потеряна спустя 10 минут полета.

Компания вела трансляцию запуска Starship на своей странице в X. Первая ступень ракеты успешно отделилась от нее, однако спустя несколько секунд взорвалась в воздухе. Затем на трансляции было объявлено, что связь со второй ступенью потеряна и мог быть запущен алгоритм самоуничтожения.

17 ноября сообщалось, что второй испытательный пуск многоразовой транспортной системы Starship перенесли на сутки по техническим причинам. «Нам необходимо заменить привод решетчатого стабилизатора, так что запуск перенесен на субботу (18 ноября)», — написал глава компании SpaceX Илон Маск.

Ранее стало известно, что Илон Маск потерял миллиарды долларов своего состояния из-за неудачи с запуском ракеты SpaceX. В апреле она взорвалась над Мексиканским заливом примерно через четыре минуты после старта.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Действующий украинский летчик прилетел в Россию

      В оргкомитете Игр дружбы ответили WADA

      В Крыму под горой Ай-Петри пробурили 7-километровый гидротоннель

      Украинский генерал заявил об угрозе коррупции ВСУ

      В Баку опровергли сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

      В Польше заявили о тяжелом положении Украины

      Доктор Гинзбург назвал приводящие к тромбозам продукты

      Ракета Starship взорвалась в воздухе вскоре после старта

      Starship совершил второй испытательный пуск

      Эрдоган вновь пообещал добиться наказания руководства Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости