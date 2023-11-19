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18:28, 19 ноября 2023Силовые структуры

ВОЗ назвала одиночество глобальной проблемой человечества

ВОЗ назвала одиночество угрозой и сравнила его с употреблением 15 сигарет в день

Фото: Gabriel / Unsplash

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала одиночество глобальной проблемой для человечества. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным ВОЗ, одиночество оказывает негативное влияние на здоровье человека, сравнимое с ежедневным употреблением 15 сигарет в день. Даже ожирение и малоподвижный образ жизни не так опасны, как одиночество. Проблема проявила себя особенно ярко после начала пандемии коронавируса.

Особенно опасно одиночество для пожилых людей, оно повышает риск развития деменции на 50 процентов, а ишемической болезни сердца на 30 процентов. При этом эксперты ВОЗ полагают, что каждый четвертый пожилой житель земли страдает от одиночества.

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      Владимир Седов
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