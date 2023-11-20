Боня раскритиковала современных комиков за шутки ниже пояса

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскритиковала современных российских комиков за шутки ниже пояса. О юморе она порассуждала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Блогерша заявила, что ее возлюбленный, посмотрев выпуск программы «Шоу Воли», в котором она принимала участие, разозлился из-за шуток в ее адрес ведущих — юмористов Павла Воли и Ильи Соболева. Боня заявила, что современные шутки мужчин-комиков в России часто основаны на оскорблении женщины.

«Чтобы шутить выше пояса, нужен интеллект, это факт!» — заявила блогерша. Также она добавила, что своими шутками современные юмористы «оскорбляют только себя». «Быть шутом может каждый. А называться юмористом — это уже серьезное заявление на профессию», — заключила Боня.

Ранее Боня заявила, что не хочет отпускать свою 11-летнюю дочь Анджелину жить в России. Телеведущую не устраивает отсутствие солнца. По ее мнению, ребенок будет чувствовать себя лучше в солнечной стране.