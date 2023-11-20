Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:20, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

Боня раскритиковала современных комиков за шутки ниже пояса

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскритиковала современных российских комиков за шутки ниже пояса. О юморе она порассуждала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Блогерша заявила, что ее возлюбленный, посмотрев выпуск программы «Шоу Воли», в котором она принимала участие, разозлился из-за шуток в ее адрес ведущих — юмористов Павла Воли и Ильи Соболева. Боня заявила, что современные шутки мужчин-комиков в России часто основаны на оскорблении женщины.

«Чтобы шутить выше пояса, нужен интеллект, это факт!» — заявила блогерша. Также она добавила, что своими шутками современные юмористы «оскорбляют только себя». «Быть шутом может каждый. А называться юмористом — это уже серьезное заявление на профессию», — заключила Боня.

Ранее Боня заявила, что не хочет отпускать свою 11-летнюю дочь Анджелину жить в России. Телеведущую не устраивает отсутствие солнца. По ее мнению, ребенок будет чувствовать себя лучше в солнечной стране.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Каждый день будут какие-то сюрпризы» Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине

      В ОКР ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

      Кадыров позвал Путина в Чечню

      Заявившего об изнасиловании женщиной с топором россиянина увезли в полицию

      Дерипаска назвал условие конца экономики США

      Назван срок снижения ипотечных ставок

      Советника губернатора обвинили в раскрытии позиций российских войск в зоне СВО

      МИД обвинил ООН в проукраинской позиции

      ФСБ поймала обманувших детского омбудсмена Ингушетии на 200 тысяч рублей

      Блогерша отравилась угарным газом из-за безобидной привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости