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00:13, 20 ноября 2023Мир

Девочка из сектора Газа написала письмо Путину

«Известия»: 9-летняя девочка из Газы написала письмо Путину с благодарностью
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Девочка из сектора Газы написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором поблагодарила главу государства за спасенную жизнь и поделилась переживаниями за друзей из Палестины. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

«Спасибо Вам за то, что помогли добраться до России, спасли нашу жизнь. Я очень рада, что я с семьей наконец-то в безопасности. Я переживаю за своих родственников и друзей, хочу забрать их в Россию», — пишет девятилетняя девочка. Также она просит помочь остановить эту войну.

Ранее Владимир Путин заявил, что происходящему в секторе Газа, где «без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей», нет оправдания. По его словам, новый виток кризиса на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на мирных граждан в Израиле, после чего вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности.

10 октября Путин заявил о необходимости решить кризис на Ближнем Востоке с созданием суверенного государства Палестина. Он добавил, что происходящее стало неудачным результатом попыток Вашингтона урегулировать конфликт, которые не учитывают «коренных интересов палестинского народа».

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