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21:54, 20 ноября 2023Из жизни

59-летний маркетолог потерялся в пустыне и ел головастиков ради выживания

Житель США заблудился в пустыне Чиуауа и ел головастиков ради выживания

Фото: Unsplash

Житель США из штата Техас потерялся в пустыне Чиуауа и ел головастиков ради выживания на 40-градусной жаре. Об этом сообщает New York Post.

59-летний маркетолог Джефф Хан и его дочь из города Остин отправились в поход в национальный парк Биг-Бенд-Ранч в июле. Они собирались пройти всего несколько километров вглубь пустыни, однако вскоре поняли, что заблудились. Через некоторое время у них закончилась вода, и Хану становилось все сложнее идти. В итоге 25-летняя девушка оставила отца около одной из скал, чтобы скорее добраться до входа в парк и привести помощь.

Около половины восьмого вечера она вернулась к скале со смотрителем, однако Хана там уже не было. Позже выяснилось, что изнемогавший от жары мужчина решил искать помощь самостоятельно. Позже он объяснил, что его ноги сильно обгорели на солнце и движение было единственным способом облегчить боль. Хан пошел в ту сторону, где, по его мнению, находились люди. Вскоре он наткнулся на пустую хижину, нашел в ней две бутылки с водой и выпил их содержимое.

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Мужчина продолжил движение после захода солнца. В темноте он запнулся за камень, упал и сломал запястье. На месте его падения оказалась лужа. Американец использовал соломинку, которая была прикреплена к одной из бутылок, чтобы напиться, и двинулся дальше.

На следующий день Хан обнаружил небольшой ручеек, полный головастиков. Он наловил их шляпой и съел. В этот момент послышался шум вертолета поискового отряда. Всего американец провел один в пустыне более 24 часов. Его госпитализировали с солнечными ожогами и острой почечной недостаточностью.

Сейчас Хан полностью восстановился и заявил, что намерен вернуться в Биг-Бенд-Ранч, чтобы доставить в хижину в пустыне две бутылки воды взамен тех, которые выпил летом.

Ранее сообщалось, что 27-летний житель США врезался в дерево на мотоцикле, пролежал в канаве три дня и выжил. Тейлор Бойл из штата Теннесси пропал утром в воскресенье, 15 октября, после того как отправился позавтракать в ресторан быстрого питания.

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      Никита Савин
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