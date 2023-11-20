Креативный директор самого элитного секс-клуба в мире рассказала о его клиентах

Финская артистка Инка Невала, которую в 2022 году назначили креативным директором самого элитного в мире секс-клуба SNCTM, рассказала о его клиентах и правилах. Об этом сообщает Daily Mail.

Клуб SNCTM открылся в Лос-Анджелесе в 2013 году и с тех пор заслужил репутацию заведения, где проводятся самые элитные секс-вечеринки для состоятельных гостей. «В мероприятиях SNCTM обычно участвует не более 100 гостей, чтобы атмосфера была одновременно интимной и авантюрной», — рассказала Невала.

Она отметила, что все участники вечеринок должны соблюдать формальный дресс-код — мужчины должны быть в смокингах, а женщины носить вечерние платья и элегантное белье. Директор также сказала, что гости могут вступать в любые отношения только по взаимному согласию. Кроме того, в клубе запрещено напиваться.

Невала отметила, что главной целью SNCTM является создание «высокого чувственного искусства, выходящего за рамки дозволенного». «Но самое главное правило — быть открытым новому и наслаждаться собой и другими», — заявила артистка.

С наступлением ночи многие участники шоу и гости клуба полностью обнажаются. На некоторых женщинах, по словам Невалы, не остается ничего, кроме украшений. Другие посетители предпочитают аксессуары в стиле БДСМ, например, ошейники и поводки.

Для пар, которые решили познакомиться поближе, предусмотрены отдельные VIP-диваны и даже гидромассажные ванны. При этом, по словам Невалы, по всему клубу бродят «загадочные существа» и происходят захватывающие перфомансы. «И среди этого красивые богатые люди совершают уникальные эротические путешествия», — подытожила она.

Ранее барменша подпольного секс-клуба в Нью-Йорке подробно рассказала о работе заведения и сравнила вечеринки, на которых никто не решается устроить оргию, со школьной дискотекой. По ее словам, некоторые клиенты встают прямо у барной стойки и начинают мастурбировать.

