ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы подписки «Яндекс Плюс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. Об этом сказано в сообщении на сайте службы.

Компания распространяла рекламу, в которой говорилось, что подписку «Яндекс Плюс» можно приобрести со скидкой 44 процента, однако на деле купить ее по такой цене было невозможно.

О проблеме ФАС рассказал гражданин, который пытался приобрести подписку на сервис со скидкой. При ее оформлении заявителю было отказано в покупке. «Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», — отмечает ФАС.

Антимонопольное ведомство оценит рекламу Яндекса на предмет нарушения законодательства и в случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 5 закона о рекламе. По закону, штраф для средних и крупных компаний в таком случае составляет от 200 до 500 тысяч рублей.

В начале ноября УФАС по Ставропольскому краю оштрафовало «Яндекс» на 500 тысяч рублей. Оказалось, что в рекламе, размещенной в поисковой системе «Яндекса», отсутствовало предупреждение «о наличии противопоказаний в рекламе медицинских услуг».