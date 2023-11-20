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10:23, 20 ноября 2023Спорт

ФИФА и УЕФА обвинили в травмах игроков

«Реал» обвинил ФИФА и УЕФА в травмах игроков из-за плотности календаря

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Руководство мадридского «Реала» возмутилось плотным календарем международных игр. Об этом сообщает журналист Хавьер Бирланга в соцсети X.

В испанском клубе недовольны количеством травм, полученных игроками во время перерыва на матчи сборных. В «Реале» обвинили в этом Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).

Во время пауз на матчи сборных мадридский клуб лишился двух футболистов: нападающий Винисиус Жуниор выбыл до февраля, а полузащитник Эдуардо Камавинга пропустит около десяти недель. Всего в списке травмированных находится восемь игроков.

В настоящее время идут квалификационные турниры на Евро-2024 и чемпионат мира-2026.

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      Дарья Коршунова
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