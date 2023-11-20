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00:56, 20 ноября 2023Мир

Маск отреагировал на обвинения в антисемитизме

Илон Маск назвал фальшивыми обвинения в том, что он антисемит
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды», — подчеркнул миллиардер.

По словам предпринимателя, он хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.

Ранее Маск пообещал, что компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Американский предприниматель отметил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям. При этом в одном из постов в социальной сети Х миллиардер отмечал, что Starlink пока не получала заявок на подключение из Газы.

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