Маск отреагировал на обвинения в антисемитизме

Илон Маск назвал фальшивыми обвинения в том, что он антисемит

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых публикаций, в которых утверждалось, что я антисемит. Нет ничего более далекого от правды», — подчеркнул миллиардер.

По словам предпринимателя, он хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.

Ранее Маск пообещал, что компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Американский предприниматель отметил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям. При этом в одном из постов в социальной сети Х миллиардер отмечал, что Starlink пока не получала заявок на подключение из Газы.