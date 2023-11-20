Народного артиста России госпитализировали с травмой головы после падения

Актера Владимира Носика госпитализировали с травмой головы после падения

Народного артиста Российской Федерации Владимира Носика, известного по ролям в фильмах «Жили три холостяка», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Гостья из будущего», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Актеру потребовалась помощь медиков после того, как он упал недалеко от своего дома на Васильевской улице и получил открытую травму головы. Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября.

«Я проходила мимо и увидела, что у магазина стоит пожилой мужчина. Он был весь в крови, сказал, что из-за собственной неосторожности упал. Я с помощью подручных средств оказала ему первую медицинскую помощь и предложила вызвать неотложку», — рассказала очевидица события.

Отмечается, что артиста доставили в ГКБ имени Боткина. Помимо травмы головы, у Носика сильно рассечена бровь, медикам предстоит исключить сотрясение мозга.

Ранее стало известно об улучшении состояния госпитализированного режиссера Александра Митты.