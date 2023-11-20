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19:36, 20 ноября 2023Силовые структуры

Заявившего об изнасиловании женщиной с топором россиянина увезли в полицию

В Петербурге мужчина попался за ложные вызовы об изнасиловании и взрыв

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Житель Санкт-Петербурга попал в полицию за ложные вызовы — он хотел, чтобы силовики открыли ему дверь в его квартиру, так как он потерял ключи. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ночью 20 ноября в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что он стал жертвой изнасилования женщиной с топором. Через некоторое время этот же гражданин вновь позвонил в полицию и сообщил, что в доме на Старо-Петергофском проспекте произойдет взрыв в ближайшее время.

Прибывшие по адресу силовики нашли озябшего, но вполне здорового 33-летнего местного жителя. Он признался, что насильника с топор и взрыв выдумал, так как потерял ключи и не смог попасть домой.

Мужчину увезли в отдел полиции. Ему грозит штраф за заведомо ложный вызов экстренных служб.

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      Любовь Ширижик
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